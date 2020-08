Seconda serata tv su Rete4 con il film "Passenger 57 - Terrore ad alta quota"

13 agosto 2020 a

Seconda serata con il film "Passenger 57 - Terrore ad alta quota" su Rete4 ore 23,55. Pellicola americana, genere drammatico, del 1992, regia di Kevin Hooks, nel cast ci sono Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore, Alex Datcher.

La trama: John Cutter, ex agente antiterrorismo, viaggia a bordo di un aereo che lo portera' a Los Angeles dove lavorera' come capo della sicurezza per una compagnia aerea. Sul velivolo pero' si trova anche un pericoloso terrorista.