Stasera in tv 13 agosto In Onda su La7: gli ospiti di Luca Telese e David Parenzo e le anticipazioni

13 agosto 2020 a

Daniela Santanchè, Gianni Cuperlo e il professor Andrea Crisanti saranno gli ospiti della trasmissione di approfondimento In Onda, in programma alle ore 20.30 stasera in tv, 13 agosto, su La7. Nel talk condotto da Luca Telese e David Parenzo si farà il punto sui nuovi e allarmanti dati della pandemia da Coronavirus in Italia.

Oggi sono stati ufficializzati altri 523 casi positivi e sei decessi. Tamponi positivi in tutte le regioni italiane ad eccezione della Valle d'Aosta. Il rientro di italiani in vacanza nei Paesi più a rischio e gli assembramenti sono considerati le principali cause del nuovo incremento di casi.