Seconda serata tv, oggi 13 agosto, su Rai Movie con "Tutta colpa del vulcano"

Stasera in tv, 12 agosto, in seconda serata su Rai Movie il film "Tutta colpa del vulcano" (ore 22,40). Pellicola francese del 2013, regia di Alexandre Coffre, nel cast ci sono Valerie Bonneton, Dany Boon, Denis Menochet

Stasera in tv giovedì 13 agosto 2020, programmi e film: cosa vedere. Zelig su Canale 5 e Terence Hill su Rai1

La trama: in volo verso la Grecia per le nozze della figlia, due ex coniugi atterrano a Stoccarda a causa dell'eruzione di un vulcano. Costretti a viaggiare su mezzi di fortuna, sfogheranno l'odio reciproco a suon di dispetti.