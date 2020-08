Stasera in tv giovedì 13 agosto 2020, programmi e film: cosa vedere. Zelig su Canale 5 e Terence Hill su Rai1

La prima serata sul piccolo schermo

Programmi e film di primo piano per l'offerta televisiva di stasera, giovedì 13 agosto 2020. Su Italia1 "Le Iene per Nadia" per ricordare Nadia Toffa scomparsa nell'agosto dello scorso anno. Su Canale 5, Mediaset propone repliche di "Zelig".

Fra i film su Rai1 la pellicola con Terence Hill "L'uomo che sognava con le aquile", "Frantic" su Rete4 e "Virus letale" su La7.

Ecco un breve riepilogo delle proposte sul piccolo schermo per la prima serata.

Rai Uno 21:25 L'uomo che sognava con le aquile (Film drammatico) Il protagonista Rocco è un avvocato che sceglie di ritirarsi tra le montagne dell'Aspromonte per produrre un particolare formaggio locale. La sua iniziativa sarà ostacolata dal sindaco della cittadina e dalla stessa Comunità Europea, ma Rocco troverà un'alleata in Giulia e in suo figlio, che ha bisogno dell'aria di montagna per riprendersi da una malattia.

Rai Due 21:20 Riavrò mia figlia? (Film drammatico)

Sarah, incinta di otto mesi, ha un brutto incidente automobilistico mentre sta tornando a casa e viene fatta partorire prematuramente. Al suo risveglio, però, il bambino non c'è più.

Rai Tre 21:20 Hudson & Rex (Serie TV)

In onda gli episodi 9 e 10 con protagonista l'investigatore Charlie Hudson e il suo fidato cane Rex. La serie è un remake de Il Commissario Rex.

Rai Movie 21:10 Se sposti un posto a tavola (Film commedia)

Rete 4 21:27 – Frantic (Film drammatico)

Canale 5 21:20 – Zelig (Programma di intrattenimento)

Italia Uno 21:30 – Le Iene per Nadia (Show)

La5 21:10 – Step up 3D (Film drammatico)

La storia è quella di Luke, un ballerino di strada che dovrà vincere un'importante competizione per evitare di essere sfrattato dalla sua unica casa. Nel suo percorso incontrerà Natalie, diametralmente opposta a lui, ma con la stessa passione per il ballo.

La7 21:15 – Virus letale (Film drammatico)

TV8 21:00 – Terremoto 10.0 (Film drammatico)

La scienziata Emily e il suo collega Gladstone indagano su un terremoto devastante che sta per distruggere la città di Los Angeles, un sisma di magnitudo 10.0 causato da una azienda senza scrupoli.

Sky Cinema Uno 21:15 – A Tor Bella Monaca non piove mai (Film drammatico)