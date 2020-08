Stasera in tv, 13 agosto, su Nove il film "Matrimonio a quattro mani"

13 agosto 2020 a

Stasera in tv, 13 agosto, su Nove va in onda il film "Matrimonio a quattro mani" (ore 21,35). Commedia americana del 1995, regia di Andy Tennant, nel cast ci sono Kirstie Alley, Steve Guttenberg, Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen.

Stasera in tv, 13 agosto, su Tv8 va in onda il film "Terremoto 10.0"



La trama: Amanda, una ragazzina abbandonata dai genitori, si è molto affezionata a Diane, l'assistente sociale che si è presa cura di lei e vorrebbe tanto farsi adottare, ma c'è un problema: Diane non è sposata e dunque non puo' diventare la "mamma" di Amanda. Rapido cambio di scena: Alyssa è la figlia di un magnate dell'industria che proprio non sopporta la nuova fidanzata di papa' che, come pensa giustamente la ragazzina, mira solo ai soldi. Quando Alyssia scappa di casa incontra Amanda che, incredibile a dirsi, le somiglia come una goccia d'acqua. Detto fatto: le due si scambiano i ruoli con esiti che è facile immaginare.