Al Bano e Loredana Lecciso, la rivelazione: verso il matrimonio

Rivelazioni del settimanale Nuovo in edicola, su Al Bano e Loredana Lecciso che sarebbero prossimi alla nozze. La crisi è alle spalle tanto che la copia è vicina al grande passo.

Lo rivela, come riporta il Sussidiario, un amico della coppia. Rivelazione al settimanale Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti. “Il prossimo passo saranno le nozze…” viene detto sul futuro sentimentale di Albano e Loredana Lecciso. Si parla anche di un presunto litigio tra Yari, il figlio di Albano e Romina Power e la Lecciso al punto tale da lasciare la casa di Cellino San Marco.

Stando a quanto riporto dal settimanale, Loredana Lecciso avrebbe cercato di boicottare i progetti artistici di Yari come si legge nel pezzo: “secondo gli amici, tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina…”.