Sorelle 2 si farà oppure no? La posizione di Rai Fiction

Sorelle, la Rai si arrenderà alle pressioni di chi spinge per la seconda stagione oppure terrà la sua linea e il sequel non si farà? Al momento sembra prevalere il partito del no: niente bis. I dirigenti della televisione di Stato non sembrano disposti a cambiare idea nemmeno davanti al successo ottenuto dalla replica della fiction: la seconda serie non ci sarà. Già nel 2017, quando le puntate con Anna Valle, Loretta Goggi e Ana Caterina Morariu, ottennero il gradimento dei telespettatori, al termine degli episodi la direzione di Rai Fiction escluse la possibilità di una seconda stagione. Il fatto che nelle ultime settimane sia stata proposta la replica della prima, aveva fatto sperare molti nel possibile ripensamento. E invece no. La politica della rete resta quella di produrre e proporre contenuti sempre nuovi, quindi niente Sorelle 2. Telespettatori e fan si devono rassegnare.