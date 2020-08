13 agosto 2020 a

Stasera in tv, 13 agosto, su Tv8 va in onda il film "Terremoto 10.0" (ore 21,25). Pellicola americana del 2015, catastrofica, regia D.Gidali, nel cast Henry Ian Cusick, Cameron Richardson, David Chokachi, Jeffrey Jones, Kristen Dalton, Chasty Ballesteros, Heather Sossaman.



La trama: non appena una serie di terremoti inizia a tormentare Los Angeles, la scienziata Emily teorizza che un super terremoto fara' crollare tutta la citta' in una voragine piena di lava. L'ingegnere Jack, che lavora in una compagnia responsabile dei terremoti a causa del fracking operato, si sente obbligato a essere d'aiuto e insieme a Emily attraversa tutta la citta' oramai in via di distruzione con la speranza di spostare l'epicentro in una zona meno popolata e salvare cosi' la vita di milioni di persone.