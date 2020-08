Cristiano Ronaldo, relax in barca. Georgina, seno incontenibile

13 agosto 2020 a

"Felice di condividere questi meravigliosi momenti con te”. Cristiano Ronaldo si gode qualche giorno di riposo e si rilassa in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez. Il fuoriclasse portoghese ha postato sui social una foto che li ritrae insieme con una dedica per la sua compagna. I due sono insieme nella barca noleggiata per le vacanza post campionato e Champions.

La compagna in questi ultimi giorni ha postato foto davvero bollenti su Instagram:come quella in cui sfoggia un seno incontenibile che neppure la t-shirt riesce a coprire. La compagna di Cr7 non manca mai di sensualità.