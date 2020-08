Coronavirus, i casi continuano ad aumentare: oggi 523 in Italia e 6 morti

13 agosto 2020 a

a

a

Risalgono i casi di Coronavirus in Italia. Sono 523 in più rispetto a ieri, quando c’è stata una crescita di 481 contagi in relazione alle 24 ore precedenti. Il numero dei casi totali sale così a 252.235. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute oggi, giovedì 13 agosto. I morti sono 6.

Crescono rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 in terapia intensiva in Italia: 55 contro i 53 del giorno precedente. In aumento anche i ricoverati con sintomi: sette in più nelle ultime 24 ore, 786 complessivamente. Sono 13.240 oggi i positivi in isolamento domiciliare, 281 in più rispetto al dato comunicato ieri.