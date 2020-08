Le strade del male, film Netflix con Tom Holland e Robert Pattinson: trailer e trama

Esce su Netflix in tutto il mondo il 16 settembre con un cast di primo piano

Un trailer che Netflix ha rilasciato nella giornata di oggi, giovedì 13 agosto 2020 e che è stato divorato dagli appassionati. Parliamo del trailer internazionale di "Le strade del male" ("The Devil All the Time"), uno dei film più attesi della stagione autunnale sulla piattaforma di streaming. Il film esce su Netflix in tutto il mondo il 16 settembre.

Attori di primo piano, un cast che vede la presenza di Tom Holland e Robert Pattinson per un thriller psicologico diretto da Antonio Campos, adattamento dall’omonimo romanzo di Donald Ray Pollock.

Tom Holland e Robert Pattinson saranno affiancati da Bill Skarsgård (già Pennywise di "IT"), Sebastian Stan (il Soldato d'inverno degli Avengers), Mia Wasikowska ("Alice in Wonderland", "Crimson Peak"), Riley Keough ("Mad Max – Fury Road", è la nipote di Elvis), Jason Clarke ("Terminator Genisys"), Haley Bennett ("I magnifici 7"), Eliza Scanlen ("Piccole donne").

La trama La vicenda si ambienta a Knockemstiff, cittadina dell'Ohio, e nelle zone boschive circostanti, tra la Seconda guerra mondiale e il conflitto in Vietnam. Alcuni strani e inquietanti personaggi manifestano le conseguenze di pesanti traumi bellici. Il giovane Arvin Russell si oppone alle forze del male che minacciano la sua famiglia. Attorno a lui, un malvagio predicatore (Robert Pattinson), una coppia (Jason Clarke e Riley Keough) e uno sceriffo disonesto (Sebastian Stan). Il regista Antonio Campos ha già diretto tra le altre cose la serie "The Sinner" e il film "Afterschool".