Stasera in tv, 13 agosto, su Rete4 il film "Frantic" con Harrison Ford

13 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 13 agosto, su Rete4 va in onda il film "Frantic" (ore 21,25). Thriller americano del 1988, regia di Roman Polanski, nel cast ci sono Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuelle Seigner, John Mahoney.

Stasera in tv giovedì 13 agosto 2020, "Hudson & Rex" in prima visione assoluta su Rai3



La trama: il dottor Richard Walker e sua moglie sono a Parigi per una conferenza, ma decidono di passare nella Ville Lumière i giorni in cui si fidanzarono. Mentre sono in albergo, e lui sta facendo la doccia, la moglie ed una delle valigie scompaiono nel nulla.