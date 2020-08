Stasera in tv, 13 agosto, su Canale5 un'altra puntata di Zelig

13 agosto 2020 a

Stasera in tv, 13 agosto, su Canale5, da non perdere l'appuntamento con Zelig in prima serata (ore 21.20) . Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una delle irresistibile puntate di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti, per una serata all'insegna del divertimento.

Il cabaret dello Zelig ha debuttato in televisione in televisione il 29 ottobre 1996 nella seconda serata di Italia 1. Resterà su questo canale fino al 2003, per poi trasferirsi su Canale 5 dal 2003 al 2016. Tantissimi i comici passati su quel palco: da Luciana Littizzetto, i Fichi d'India, Lella Costa, Enrico Bertolino delle prime edizioni, ai duo comici come Ficarra e Picone, Ale e Franz, i Pali e Dispari. Senza dimenticare il successo di Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata e Flavio Oreglio con le sue "poesie catartiche".