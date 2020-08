Barbara Alberti, gelo in diretta tv: "Adriana Volpe porca raffinata" e c'è chi resta senza parole

Ex gieffine, battute a Ogni Mattina

13 agosto 2020 a

a

a

Barbara Alberti è così, imprevedibile. In diretta tv ci si può aspettare di tutto - sempre con la creatività e il garbo che contraddistinguono le sue uscite - e Adriana Volpe che l'ha incrociata al Grande Fratello Vip dovrebbe saperlo. Oggi, giovedì 13 agosto, a Ogni Mattina mentre si parla di gossip, Barbara Alberti se ne esce così: “Il caso ce lo abbiamo in studio. Abbiamo Adriana Volpe in nero, è un evento pazzesco, non l’abbiamo mai vista in nero. Ti toglie quell’aria da Grace Kelly, da signora e ti fa maliarda pericolosissima, una porca raffinatissima”.

Video Grande Fratello Vip, incidente per Barbara Alberti: violenta testata contro un vetro. Attimi di paura

La conduttrice: “Vorrei aver capito male… cosa sembro?”. Barbara Alberti, scrittrice di origini umbre, insiste: “Una porca raffinatissima, sei sexy e molto molto pericolosa” e la Volpe: “Ha detto porca? Rafinatissima? Non me lo aveva detto mai nessuno… è un look che approvi quindi?”. Giovanni Ciacci: “Mi avete lasciato senza parole e per rimanerci io..”.