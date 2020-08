Ascolti tv mercoledì 12 agosto 2020: l'Atalanta fa 5 milioni di spettatori, il calcio che unisce

13 agosto 2020 a

L'Atalanta è stata eliminata ai quarti di Champions league, una beffa. Ieri sera comunque, gli italiani hanno tifato insieme per la squadra di Gasperini, tanti erano davanti al piccolo schermo a guardare Atalanta-Psg (2-1 per i francesi in rimonta).

Gli ascolti i mercoledì 12 agosto, hanno visto su Canale 5, 5.133.000 spettatori pari al 28.1% di share.Su Rai1, Superquark con Piero Angela, è arrivato a 1.675.000 spettatori col 10.3% di share.



Italia 1 con Chicago Fire ha raggiunto 1.107.000 spettatori, 6.8% di share e a seguire Rai2 con Squadra Speciale Cobra 11 che ha interessato 780.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rai3 L’altra metà della storia ha raccolto davanti al video 729.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.