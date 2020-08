Stasera in tv, 13 agosto, su Rai2 il film "Riavrò mia figlia?"

13 agosto 2020 a

Stasera in tv, 13 agosto, su Rai2 va in onda in prima visione il film "Riavrò mia figlia?" (ore 21,20). Pellicola drammatica del 2018, americana, la regia è di Michael Feifer, nel cast ci sono Brianne Davis, Tonya Kay, Kathleen Quinlan, Jon Prescott.

La trama: Sarah è incinta all'ultimo mese, quando viene mandata fuori strada con la sua auto da un misterioso pirata. In ospedale viene fatta partorire, ma al suo risveglio, scopre che la figlia è stata portata via dal marito...