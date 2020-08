Stasera in tv, 13 agosto, Terence Hill su Rai1 protagonista con "L'Uomo che Sognava con le Aquile"

13 agosto 2020 a

Stasera in tv, 13 agosto, su Rai1 inizia la serie "L'Uomo che Sognava con le Aquile" (ore 21,25). Protagonista della fiction, che ha Vittorio Sindoni come regista, è Terence Hill. Due le puntate in onda. Nel cast anche Michelle Bonev, Mattia Cicinelli, Andrea Tidona, Alberto Molinari, Stefania Bogo, Pierluigi Misasi e Antonio Faà.

La trama: Rocco vive sulle montagne calabresi in solitudine portando avanti una piccola produzione di un antico formaggio calabro che fa stagionare nelle grotte. Un giorno però il sindaco del paese si allea con un avido imprenditore per la costruzione di un complesso turistico proprio sui monti dove vive Rocco.