"Le Iene per Nadia": stasera in tv su Italia1 lo speciale a un anno dalla morte di Toffa

13 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 13 agosto, su Italia1 va in onda lo speciale "Le Iene per Nadia" (ore 21,10). Ad un anno di distanza dalla morte di Nadia Toffa i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano con una prima serata che conterrà i servizi più importanti della sua carriera – come l’inchiesta sull’Ilva di Taranto e sulla Terra dei Fuochi – e le testimonianze di chi ha lavorato con lei dietro le quinte per tutti questi anni nella storica trasmissione di Mediaset.