Belen Rodriguez super abbronzata, ennesima foto da urlo in costume da bagno super sexy. Che fisico!

Ancora una foto da urlo pubblicata da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram. Stavolta la presentatrice, showgirl e modella si fa fotografare a Ibiza mentre è in piedi su un letto a baldacchino e abbraccia la struttura in legno. Una sola parola accompagna la foto: quemadita, che in spagnolo significa bruciato.

Probabilmente Belen si riferisce alla sua incredibile abbronzatura. In effetti la sua pelle è quasi dello stesso colore del legno. Ma non è possibile escludere un doppio senso, soprattutto in questo periodo in cui la splendida modella ha spesso utilizzato i social per lanciare messaggi ad amici, nemici e in particolare al suo ex Stefano De Martino. Costume super sexy, tutte le curve al posto giusto e posa molto sensuale. Come al solito i follower impazziscono.