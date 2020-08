Samanta Togni, dichiarazione d'amore senza alcun dubbio: "Dopo cinque anni Madonna di Campiglio molto più bella"

12 agosto 2020 a

a

a

Madonna di Campiglio? E' sempre più bella. Ne è convinta Samanta Togni, già regina di Ballando con le Stelle e prossima partner di Giancarlo Magalli nella trasmissione di Rai 2 I fatti vostri. La ballerina e showgirl sta trascorrendo una settimana di vacanze sulle Alpi (come fa praticamente ogni anno), in compagnia del marito Mario Russo e dei figli di entrambi. Continua a pubblicare foto e video. Nell'ultima immagine postata sul suo profilo Instagram, si spinge fino a fare una vera e propria dichiarazione d'amore alla località in provincia di Trento: "Dopo 5 anni - scrive Samanta - Madonna di Campiglio mi sembra molto più bella".