Antonella Clerici cerca mamme e nonne per cucinare in tv: appello per la nuova trasmissione

"E' sempre mezzogiorno", la conduttrice si rivolge a signore che vogliono mettersi in gioco

Antonella Clerici torna su Rai1 e per il nuovo programma fa un appello sul suo account Instagram invitando signore a partecipare alla sua nuova trasmissione "È sempre mezzogiorno", Un programma che sarà dedicato alla cucina in onda all'ora di pranzo. La trasmissione è alla ricerca di "signore che abbiano voglia di mettersi in gioco". "È sempre mezzogiorno" si rivolge in particolare a una fascia d'età matura, dal momento che si cercano concorrenti nonne/mamme di età tra i 60 e gli 80 anni.

L'annuncio conferma che "È sempre mezzogiorno" sarà fondamentalmente un cooking show: la nonna/mamma scelta dal programma deve essere "bravissima a cucinare" e "Gossip e galateo per lei non hanno segreti".

La provenienza geografica (Milano, la Lombardia ndr) non è vincolante. Su Instagram, la Clerici ha risposto alle numerose domande dei sui follower spiegando che è possibile iscriversi anche da altre regioni, sebbene "spostarsi tutti i giorni non è sempre facile per una nonna".



Per sostenere il provino è necessario candidarsi mandando una mail a [email protected] oppure chiamando il numero 06 45442074. Il programma andrà in onda a partire da settembre al posto de La prova del cuoco.