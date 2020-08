Stasera in tv 12 agosto, su Paramount Network in seconda serata il film Il grido della civetta. La trama

12 agosto 2020 a

a

a

E' Il grido della civetta il film in programma stasera in tv, 12 agosto, in seconda serata su Paramount Network a partire dalle ore 23.20. Si tratta di un thriller del 2009, produzione francese, americana, inglese, tedesca e canadese. La regia è di Jamie Thraves e gli attori principali sono Paddy Considine, Julia Stiles, Karl Pruner. Robert sta divorziando dalla moglie. E' disperato e infelice della sua vita. Inizia a spiare Jenny, una giovane che abita nella zona e che sembra dotata di quella armonia che a Robert è sempre mancata. La donna si accorge di cosa sta accadendo e tra i due nasce una storia d'amore. Ma intanto si verificano misteriosi omicidi.