Stasera in tv 12 agosto, su Canale 20 Mediaset in seconda serata il film Oldboy. La trama

Oldboy è il titolo del film in programma stasera in tv, 12 agosto, in seconda serata su Canale 20 Mediaset a partire dalle ore 23.05. E' una pellicola d'azione realizzata negli Stati Uniti nel 2013 per la regia di Spike Lee. Ricco il cast con Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Michael Imperioli, Pom Klementieff, James Ransone, Taryn Terrell. La trama: un pubblicitario viene rapito e tenuto segregato addirittura per venti anni, anche se non c'è alcun motivo. Quando viene rilasciato, per lui inizia una vita tanto complessa quanto ossessiva. L'obiettivo è trovare quelli che l'hanno costretto a subire un trattamento così crudele. Ma la sete di vendetta non sempre aiuta. Remake del film cult del 2003.