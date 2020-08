Stasera in tv, programmi e film: cosa guardare. Atalanta in Champions su Canale 5, su Rai1 Superquark

Mercoledì 12 agosto, guida alla prima serata davanti al piccolo schermo

12 agosto 2020 a

a

a

E' un mercoledì quello di oggi, 12 agosto 2020, con film e programmi tv molto attesi per gli italiani che hanno deciso di rimanere a casa.

Davanti al piccolo schermo, Rai1 propone il quarto appuntamento con "SuperQuark", ma è la partita dei quarti di finale di Champions League "Atalanta – Paris Saint Germain" su Canale 5 a candidarsi come l'appuntamento principe della prima serata televisiva di oggi.

Una serata anche di film e fra questi "L'altra metà della storia" su Rai Tre, "Parigi a tutti i costi" su Rai Movie, "Angeli – Una storia d'amore" su La5 e "Serendipity – Quando l'amore è magia" su La7.

Nel dettaglio Rai Uno alle 21:25 propone SuperQuark con Piero Angela: servizi esclusivi, documentari e l'intervento dei numerosi ospiti in studio, il programma di divulgazione scientifica affronterà tematiche scientifiche, naturali, mediche e storiche.

Rai Due 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 (Serie Tv) e su Rai Tre alle 21:20 – L'altra metà della storia (Film drammatico): Tony è un uomo di settant'anni, divorziato. Un giorno riceve una lettere da uno studio notarile che lo informa che Veronica, suo vecchio amore ai tempi del liceo, gli ha lasciato in eredità il suo diario.

Rai Movie 21:10 – Parigi a tutti i costi e su Rete 4 21:27 – #CR4 La repubblica delle donne remix (Programma di intrattenimento).

Canale 5 21:00 – Champions League: Atalanta – Paris Saint Germain:

In chiaro la partita valida per i quarti di Champions League, gara secca nel campo neutro dello Stadio Da Luz di Lisbona, in Portogallo.

Italia Uno 21:30 – Chicago Fire (Serie Tv), su La5 alle 21:10 – Angeli: Una storia d'amore (Film drammatico)

La7 21:15 – Instinct: Istinto primordiale (Film drammatico): Accusato di due efferati omicidi, l'antropologo Ethan Powell è rinchiuso in un manicomio criminale di Miami, murato dietro il suo silenzio.

Stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020, su La7 il film Instinct: Istinto primordiale: la trama

TV8 21:00 – Serendipity: Quando l'amore è magia (Film romantico) La trama: Sarah e Jonathan si incontrano per caso in un grande magazzino di New York e tra loro scocca un colpo di fulmine. Entrambi, però, hanno una relazione e decidono di affidare il loro prossimo incontro al caso: Sarah scrive il suo numero su un libro che rivenderà al mercatino il giorno dopo, Jonathan lo scrive su una banconota. Passano dieci anni e, poco prima di sposarsi, Jonathan riceve come regalo dalla sua ragazza un libro con un numero di telefono.

Sky Cinema Uno 21:15 – Midway (Film d'azione) La trama: dopo l'attacco nipponico a Pearl Harbor, la flotta navale americana è dimezzata ma i soldati sono pronti a reagire. A capo delle forze americane restanti c'è l'ammiraglio Chester Nimitz che ha un piano ben preciso per vendicare i compagni uccisi: preparare una trappola nelle isole Midway capace di cambiare il corso degli avvenimenti.