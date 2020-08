Bianca Guaccero, foto sexy davanti al trullo e Instagram si fa bollente col bikini da calendario

12 agosto 2020 a

a

a

Bianca Guaccero fa diventare Instagram bollente con una foto in bikini particolarmente sexy. La conduttrice di Detto Fatto manda saluti dalla Puglia dove si trova in vacanza particolarmente graditi dai suoi fan. Una foto in costume condivisa con i circa 700 mila follower di Instagram.

Nello scatto scanzonato, eccola tra i trulli di Alberobello dove posa in bikini, stivaletti marroni abbinati al costume. “Energia dei colori, silenzi di cicale, respiri di pace. Puglia”, scrive nella didascalia: un inno a una terra meravigliosa e una posa da calendario che esalta un fisico scolpito che sctena like e commenti di ammirazione.