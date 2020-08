Stasera in tv 12 agosto, su Iris il film Fratello dove sei con George Clooney. La trama

12 agosto 2020 a

Fratello dove sei? Inizio alle ore 23 per il film della seconda serata del canale Iris, stasera in tv 12 agosto. Commedia del duemila realizzata tra Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti per la regia di Joel Coen. Nel cast troviamo George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Charles Durning. La trama. Siamo nell'America degli anni Trenta e un criminale condannato ai lavori forzati riesce a fuggire. Insieme a lui ci sono altri due detenuti. Li convince che ha un tesoro sepolto e che ci sono soltanto quattro giorni per andarlo a recuperare prima che il lago lo sommerga per sempre.