Stasera in tv 12 agosto, su Rete 4 un grande classico del cinema: il film Gli Uccelli di Alfred hitchcock. La trama

Stasera in tv 12 agosto, su Rete 4, in seconda serata, è in programma un grande classico, il film Gli uccelli. Inizio a mezzanotte e 5 (quindi palinsesto del 13 agosto), è uno dei capolavori di Alfred Hitchcock alla regia. Il thriller è stato realizzato nel 1963 negli Stati Uniti e del cast fanno parte Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Veronica Cartwright, Suzanne Pleshette. Basato sul racconto di Daphne Du Maurier, uccelli di vari tipi iniziano a comportarsi in maniera strana fino ad attaccare le persone. Come in tutte le sue pellicole, anche in questa Hitchcock fa la sua apparizione, proprio all'inizio del film, mentre esce con due cani dal negozio di animali. Tippi Hedren è la mamma dell'attrice Melanie Griffith.