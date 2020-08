Stasera in tv 12 agosto, su Canale 5 in seconda serata Station 19: quando piove, piove a dirotto. La trama

12 agosto 2020 a

Quando piove, piove a dirotto. E' il titolo dell'episodio numero 12 della seconda stagione di Station 19, la serie che racconta la vita degli uomini e delle donne della Caserma 19 dei vigili del fuoco di Seattle. Il telefilm è in programma stasera in tv, 12 agosto, su Canale 5 in seconda serata a partire dalle ore 23.55. La trama. La madre presenta a Dean alcune donne che però disapprovano il suo lavoro. Intanto Andy coglie in intimità Pruitt e Reggie e fatica ad accettare l'idea che il padre possa rifarsi una vita. Victoria è testimone di un grave incidente automobilistico che coinvolge una donna in travaglio. Ovviamente come in ogni episodio, tanto e tanto altro.