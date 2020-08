Coronavirus, è morto Trini Lopez il cantante di Datemi un martello. Aveva 83 anni

Musicista e attore diventato famoso grazie al ruolo di Pedro Jiminez in 'Quella sporca dozzina'

E' morto Trini Lopez, il musicista e attore diventato famoso grazie al ruolo di Pedro Jiminez in ’Quella sporca dozzina', il film del 1967 diretto da Robert Aldrich. La notizia della sua morte è stata diffusa su Instagram dal ’Palm Spring Life', il magazine di Palm Springs dove l’attore viveva finn dagli anni ’60.

Lopez, al secolo Trinidad Lopez III, si è spento ieri all’età di 83 anni per complicazioni dovute al Covid-19.

Era nato a Dallas il 15 maggio del 1937 e come musicista fu una star del latin rock. Tra i suoi brani più celebri, ’America' dal musical West Side Story, e ’If I Had a Hammer’, canzone di Pete Seeger lanciata in Italia da Rita Pavone con il titolo ’Datemi un martello'. recentemente Lopez è stato protagonista di un documentario sulla sua vita diretto da P. David Ebersole e Todd Hughes.