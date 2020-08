Stasera in tv 12 agosto, su La7 in seconda serata il film Calma piatta con Nicole Kidman. La trama

12 agosto 2020 a

a

a

Si intitola Calma piatta ed è in programma stasera in tv, 12 agosto, in seconda serata a partire dalle ore 23.45 su La7. Si tratta di un film horror thriller del 1898, realizzato tra Stati Uniti e Australia per la regia di Phillip Noyce. Nel cast Nicole Kidman, Sam Neill, Billy Zane. La trama. Rae e John sono in viaggio nell'oceano Pacifico con la loro barca. Caricano a bordo uno strano individuo da una imbarcazione alla deriva. John nel corso di un controllo scopre che i passeggeri sono tutti morti. Intanto l'uomo ha preso in ostaggio Rae ed è fuggito verso il largo. A John non resta altro da fare che riparare la barca e cercare di inseguire lo psicopatico che ha preso in ostaggio la moglie.