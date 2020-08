Stasera in tv 12 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film Upside Down: un folle amore. La trama

12 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 12 agosto, in seconda serata su Rai Movie, dalle ore 22.45 è in programma il film Upside down. Si tratta di una pellicola fantastica, realizzata nel 2011 tra Canada e Francia grazie alla regia di Juan Diego Solanas. Del cast fanno parte Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Heidi Hawkins, Larry Day, Timothy Spall, John Maclaren, Holly O' Brien, Don Jordan, James Kidnie, Neil Napier, Vincent Messina. La trama: Adam ed Eden si sono conosciuti da piccoli in una dimensione parallela, una sorta di mondo riflesso, con la forza di gravità invertita rispetto alla terra. Dal momento della separazione Adam non è riuscito a dimenticare quel folle amore e quando crede di rivedere Eden in tv fa di tutto per incontrarla di nuovo.