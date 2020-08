Chicago fire 7, anticipazione episodi su Italia 1 mercoledì 12 agosto 2020

12 agosto 2020 a

a

a

II prima serata su Italia1, va in onda stasera mercoledì 12 agosto 2020, la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata.

Chicago Fire 7 trama episodio 17 Dietro la parete. Mentre Casey sta cercando di superare il trauma, Hermann riceve una chiamata in cui Ritter viene ferito. Nel frattempo, alla stessa chiamata, Stella scopre che la vittima tiene rinchiuso i bambini in una stanza segreta. Inoltre, Cindy ridecora la sala comune.

Chicago Fire 7 trama episodio 18 La sfortuna non esiste. Boden s’imbatte in una ragazza durante un incendio, Casey e Severide sospettano che l’incendio sia doloso. Nel frattempo, Cruz riceve un encomio da una chiamata precedente per poi essere rimproverato da Severide per aver ignorato un ordine. Inoltre, Kidd cerca una decorazione per il Molly’s che è sparita.

Chicago Fire 7 trama episodio 19 Fino a che cambia il vento. Durante un violento temporale, la 51 si radunano per cercare risposte su un bambino trovato nel loro camion dei pompieri. Otis diventa sospettoso quando un uomo si presenta alla caserma, sostenendo di essere di Detroit, ma sembra che non riesca a mettere in chiaro la sua storia.