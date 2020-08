Stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020, Dal sogno all'incubo, America 1929 su Rai Storia

Il grande crollo della Borsa

12 agosto 2020 a

a

a

Nella storia americana c'è un anno che ha segnato uno spartiacque assoluto, dal punto di vista economico, sociale e politico: è il 1929. È l'anno del Big Crash della Borsa di New York, del Grande Crollo di Wall Street, dell'implosione del sistema finanziario. Per capire ciò che è successo in quell'ottobre del '29, all'inizio della Presidenza del repubblicano Herbert Hoover,

Stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020, su Rai4 "Resident Evil The final chapter"

“Dal sogno all'incubo, America 1929” - in onda oggi mercoledì 12 agosto alle 21.10 su Rai Storia (canale 54) - ripercorre il decennio precedente: i Roaring Twenties, "Ruggenti anni Venti", iniziati con l'entrata in vigore del Proibizionismo. Sono dieci anni di grandi progressi economici, di innovazioni nel campo della produzione e della tecnologia (elettrificazione diffusa, radio, cinema): un'era, in parte, all'insegna della grande prosperità e dell'ottimismo. Ma non mancano trasformazioni e contraddizioni sociali, differenze nella popolazione, tra città e campagne, tra "nativi" e immigrati.

Dopo il Crollo di Wall Street, tra il 1929 e il 1930 cambia tutto: esplode una crisi generale dell'economia e inizia la Grande Depressione, gli anni più drammatici della storia americana del Ventesimo secolo. Ma come è stato possibile tutto questo? Quali le conseguenze? E come si affronterà quell'emergenza totale che aveva portato al crollo degli investimenti, alla chiusura di imprese e banche, a una gravissima disoccupazione e a una diffusa miseria nelle campagne? Solo con l'avvento alla presidenza del democratico Franklin Delano Roosevelt e al suo New Deal (il "nuovo corso") l'America inizierà faticosamente a riprendersi.