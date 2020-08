Stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020, su Rai4 "Resident Evil The final chapter"

Va in onda l'ultimo capitolo della saga fantascientifica

12 agosto 2020 a

a

a

Stasera, mercoledì 12 agosto alle 21.10 Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) trasmette l'ultimo capitolo della saga fantascientifica "Resident Evil" con Milla Jovovich, intitolato The final Chapter.

Stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020, su Rai3 "L'altra metà della storia": la trama del film

L'umanità è ormai ridotta ai minimi termini dopo che Alice è stata tradita da Wesker. Come unica sopravvissuta del gruppo che avrebbe dovuto combattere le orde di non morti, dovrà fare ritorno nel luogo in cui l'incubo ha avuto inizio - a Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta radunando le sue forze per sferrare un colpo fatale contro gli unici superstiti all'Apocalisse. In una lotta contro il tempo, Alice si unirà agli amici di una volta e, grazie a una nuova improbabile alleanza, si scontrerà con orde di non morti e con nuovi mostri mutanti. Fra la perdita delle sue capacità sovrumane e l'imminente attacco dell'Umbrella, Alice vivrà la sua avventura più difficile, nel tentativo di salvare il genere umano, che rischia di precipitare nell'oblio...