Stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020, il film "Parigi a tutti i costi" su Rai Movie

Con Reem Kherici, Cécile Cassel, Tarek Boudali

12 agosto 2020 a

Va in onda stasera, mercoledì 12 agosto 2020 alle ore 21.20, una commedia agrodolce su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre): “Parigi a tutti i costi”, interpretato da Reem Kherici, Cécile Cassel, Tarek Boudali.

Il film vede Maya, d'origine marocchina, da venti anni vive a Parigi ed è prossima a ottenere il posto di prima stilista per la casa di moda in cui lavora. Ma un semplice controllo della polizia rivela però che il suo permesso di soggiorno è scaduto e nel giro di 24 ore Maya è costretta a rientrare in Marocco, ritrovando un paese e una famiglia che voleva dimenticare. Di fronte allo choc di una cultura diversa e a cui non è più abituata, Maya farà di tutto per ritornare nella sua Parigi.