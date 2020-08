Stasera in tv 12 agosto, in seconda serata su Rai 5 il grande Sammi Davis jr

12 agosto 2020 a

Stasera in tv 12 agosto, in seconda serata, su Rai 5 a partire dalle ore 23.30 documentario su un artista di assoluto livello. Il titolo è Sammy Davis Jr, I've Gotta To Be Me e ovviamente al centro dell'approfondimento c'è proprio Sammi Davis Jr, cantante, ballerino, attore e comico statunitense. Nato nel 1925 e morto nel 1990, è considerato ancora oggi uno dei maggiori interpreti dello show business. Dal Will Mastin Trio, nell'epoca d'oro di Harlem e del tip tap, all'ingresso nel Rat Pack, fino al sodalizio con Frank Sinatra, per poi perseguire una carriera solista, come attore e cantante. Una carriera da incorniciare che ne fa una vera e propria figura di riferimento. (Nella foto è con Lisa Minelli e Frank Sinatra)