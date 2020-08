Stasera in tv 12 agosto, in seconda serata su Rai 4 il film Firend Request, la morte ha il tuo profilo. La trama

12 agosto 2020 a

Stasera in tv 12 agosto su Rai 4 in seconda serata è in programma il film Firend Request, la morte ha il tuo profilo, a partire dalle ore 23.07. Produzione tedesca del 2016 di genere horror con la regia di Simon Verhoeven. Nel cast figurano Alycia Debnam-Carey, William Moseley, Connor Paolo, Brit Morgan. La trama del film. Laura è una ragazza molto popolare nel suo college e quando Marina le chiede l'amicizia sui social, resta molto colpita dai video di animazione che la stessa realizza. Marina diventa presto ossessiva e Laura decide di escluderla dalle sue amicizie. Una scelta che si rivelerà drammatica.