Stasera in tv 12 agosto, in seconda serata su Rai 3 il film Truman, un vero amico è per sempre. La trama

12 agosto 2020 a

a

a

Truman, un vero amico è per sempre. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 12 agosto, in seconda serata su Rai 3 a partire dalle ore 23.35. Pellicola drammatica, realizzata tra Spagna e Argentina nel 2015 grazie alla regia di Cesc Gay. Del cast fanno parte Ricardo Darin, Javier Camara, Dolores Fonzi. La trama. Tomas parte dal Canada per recarsi in Spagna dal suo amico Julian a cui resta poco da vivere. Entrambi rifiutano l'idea di inscenare un addio e preferiscono invece entrare nelle decisioni pratiche che non sono rinviabili, nemmeno davanti alla morte. Ad esempio: a chi affidare Truman, l'amato cane di Julian, visto che lui non se ne potrà più occupare?