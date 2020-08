Stasera in tv 12 agosto, su Rai 2 in seconda serata E la chiamano estate: lo spettacolo delle Dolomiti

12 agosto 2020 a

Stasera in tv 12 agosto, in seconda serata su Rai 2, E la chiamano estate, a partire dalle ore 23.05. E' il racconto dell'estate italiana post lockdown. Quali sono le vere bellezze di quello che è considerato uno dei Paesi più affascinanti del mondo? E quali le meraviglie del territorio da riscoprire, in una stagione in cui è sconsigliato trascorrere le ferie all'estero? Dopo la prima puntata dedicata al Salento, questa volta l'obiettivo è puntato sul Trentino. Federico Quaranta e Laura Forgia conducono i telespettatori in un viaggio sulle Dolomiti di Brenta, Madonna di Campiglio, la Val di Sole, la Valle dei Laghi. Un viaggio sorprendente e di clamorosa bellezza.