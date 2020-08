Stasera in tv 12 agosto, su Rai 1 in seconda serata Superquark Natura: I mari verdi

12 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 12 agosto, su Rai 1 in seconda serata a partire dalle ore 23.50, è in programma Superquark Natura. Questa volta la puntata è dedicata a I mari verdi, che sono considerati quelli che portano la vita agli oceani. La luce del sole filtra e consente la crescita delle foreste fatte di alghe, posidonia e mangrovie. Dagli esperti sono considerati i luoghi di mare più ricchi del mondo, ma anche quelli dove è più complesso vivere. La puntata di stasera aiuterà a conoscere meglio queste zone particolari del pianeta, cosa accade al loro interno e come ne viene regolata la vita.