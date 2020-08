Stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020, il Nabucco di Verdi dall'Arena di Verona su Rai5

Lo spettacolo sul canale 23 firmato da Hugo de Ana

Un grande appuntamento per gli appassionati del genere per questa sera davanti al piccolo schermo. Rai Cultura propone - oggi mercoledì 12 agosto alle 21.15 su Rai5 (canale 23) - l’opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi, nell’allestimento di Hugo de Ana, che firma anche scene e costumi, all'Arena di Verona nel 2000.

Sul podio, riferisce una presentazione della Rai sul programma che verrà mandato in onda in pieno agosto, il maestro Daniel Oren. Protagonisti sul palco saranno Renato Bruson, Nazzareno Antinori, Ferruccio Furlanetto, Sylvie Valayre, Gloria Scalchi, Carlo Striuli, Angelo Casertano e Antonella Bertaggia. La regia tv è di Pierre Cavassilas.