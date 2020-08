Harry e Meghan hanno comprato una nuova casa: i Sussex si trasferiscono a Santa Barbara

Nuova svolta per i Sussex

Nuovo trasferimento per Harry e Meghan Markle. I Sussex si sono trasferiti a Santa Barbara. Il divorzio dalla Royal family nel marzo scorso, li aveva portati in Canada, poi in piena pandemia il trasferimento a Los Angeles, negli Usa.

Non finisce qui. Harry e Meghan hanno infatti comprato una nuova casa, lì faranno crescere il loro figlio Archie. Si trova a Santa Barbara, vicino a quella delle loro amiche Oprah Winfrey and Ellen DeGeneres.

Santa Barbara è a cento miglia più a Nord di Los Angeles e questo per i duchi di Sussex è il terzo trasloco dopo l'addio alla famiglia reale inglese che continua a far rumore anche per l'uscita del libro Finding Freedom, la biografia pubblicata ieri.