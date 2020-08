Ed Sheeran diventa papà, con Cherry genitori per la prima volta

La notizia rivelata dal settimanale Chi. Primogenito in arrivo a fine estate

Ed Sheeran diventa papà. La notizia viene riportata nell'ultimo numero di Chi in edicola. Il settimanale ricorda come siano stati i banchi di scuola a far incontrare Ed Sheeran e Cherry Seaborn. I due poi si sono persi e quando meno se l’aspettavano la vita ha unito le loro strade per sempre.

Dopo il sí, ora diventeranno genitori per la prima volta, afferma sempre la fonte.

Lo stesso settimanale spiega che durante il lockdown hanno saputo di aspettare il bimbo, ma hanno tenuto nascosta la notizia. Ora è stata rivelata e Ed Sheeran che ama l'Umbria dove viene spesso, è atteso con il piccolo al seguito in Italia. Il parto è previsto per fine estate.