12 agosto 2020 a

a

a

The Mandalorian 2 come previsto andrà in onda su Disney+ ad ottobre. Ma come vedere la prima stagione? Si può fare iscrivendosi al canale e utilizzando uno dei dispositivi che vengono supportati dalla piattaforma. Ovviamente anche Disney+ richiede un abbonamento mensile, come tutte le altre piattaforme streaming.

The Mandalorian, aspettando la seconda stagione ecco come guardare la prima su Disney+

Quindi per poter vedere la prima serie, sulla tv oppure in streaming, occorre installare l'apposita app sul proprio dispositivo, accedere con le credenziali e naturalmente premere il banner dedicato alla fiction. Una volta davanti alla schermata degli otto episodi naturalmente sarà sufficiente pigiare su play e godersi lo spettacolo. Poi non resterà che attendere ottobre per la seconda serie.