The Mandalorian 2, confermata la data di uscita della seconda stagione su Disney+. Ecco quando

Confermata la data di uscita di The Mandalorian 2 per la gioia degli appassionati che hanno seguito con grande entusiasmo le otto puntate della prima stagione andate in onda sul canale Disney+. La fortuna della produzione è stata che nel momento del lockdown per il Covid le riprese erano già terminate e quindi mancava soltanto il montaggio, un lavoro che si può svolgere anche da remoto, come è stato fatto. Quindi è confermato che la seconda serie uscirà nel mese di ottobre, ovviamente ancora su Disney+. Sono risultate inattendibili dunque tutte le indiscrezioni ed i rumors che avevano letteralmente travolto la seconda stagione e la data di uscita.