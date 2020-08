Nada Toffa, un anno fa la morte. Su Italia 1 domani 13 agosto uno speciale per ricordarla

12 agosto 2020 a

a

a

Domani 13 agosto sarà il primo anniversario della morte di Nadia Toffa, la giornalista quarantenne de Le Iene, stroncata da un tumore cerebrale contro cui ha lottato coraggiosamente per più di un anno e mezzo. Amatissima, la sua battaglia fu seguita con grande affetto da milioni di italiani. E proprio domani su Italia 1 sarà trasmesso uno speciale per ricordarla. Sul sito de Le Iene si legge: "Un anno fa, il 13 agosto ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano e la festeggiano. Le Iene per Nadia: giovedì dalle 21.10 su Italia1". Qui lo spot della trasmissione per Nadia.