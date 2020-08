Sorelle, colpo di scena nell'ultima puntata: ecco come è finita la fiction della Rai

12 agosto 2020 a

Sorelle. Come è finita la fiction ambientata a Matera che ha avuto tra le protagoniste Anna Valle, Loretta Goggi, Irene Ferri e Ana Caterina Morariu? Nell'ultima puntata Silvia e Nando hanno la conferma che Martino Siniscalchi è il padre di Giulio. L'uomo viene sentito al processo, ma il suo alibi fa acqua. Daniele tra l'altro scopre che picchiava la moglie che viene convinta da Chiara a testimoniare. Roberto viene assolto e Siniscalchi finisce sotto processo. Daniele è innamorato di Chiara e torna a Roma, mentre lei è pronta a trasferirsi a Parma insieme a Roberto e ai ragazzi. Sul computer della mamma trova però un video: Elena ricatta Roberto in relazione ad una laurea comprata. A quel punto la donna capisce che è davvero lui l'assassino. Gli dà appuntamento e lo accusa. Viene aggredita e riesce a salvarsi solo grazie al fantasma di Elena. Roberto finisce in manette e Daniele può finalmente abbracciare Chiara.