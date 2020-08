Sorelle, seconda stagione: cosa ha deciso la Rai sulla fiction con Anna Valle e Loretta Goggi?

12 agosto 2020 a

Ci sarà la seconda stagione di Sorelle? Considerato il successo della serie, la Rai deciderà di ripetersi e lavorerà per produrre il sequel della fiction che ha visto tra i protagonisti Anna Valle, Loretta Goggi, Giorgio Marchesi e Irene Ferri e che è arrivata a toccare il 34% di share? Fan e telespettatori che si sono appassionati alla storia resteranno delusi: la risposta è no. La Rai non ha alcuna intenzione - almeno per ora - di dare vita a Sorelle 2. Rai Fiction ha già annunciato di non voler andare avanti con ulteriori puntate.

Perché questa scelta? L'attuale politica è quella di proporre ai telespettatori storie e programmi sempre nuovi. Da qui il no a continuare la stessa storia con i soliti personaggi.