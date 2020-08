Stasera in tv 11 agosto, su Rai 3 in seconda serata il film documentario Normal

11 agosto 2020 a

Stasera in tv 11 agosto su Rai 3 in seconda serata a partire dalle ore 23.45 è in programma il film Normal. Si tratta di un documentario con la regia di Adele Tulli, realizzato in Italia nel 2019. E' il tentativo di dare un volto al ritratto attuale della nostra società, attraverso frammenti di vita catturati con la telecamera. Comincia osservando da dentro l'acqua di una piscina le donne che fanno ginnastica preparto. Poi si susseguono i momenti quotidiani, dalle selezioni per Miss Mondo ad una festa di addio al celibato, dagli sposi che posano per il fotografo ad una bimba che si fa bucare le orecchie.