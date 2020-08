Stasera in tv 11 agosto, sul canale Nove il film Il tredicesimo guerriero con Antonio Banderas. La trama

11 agosto 2020 a

Stasera in tv 11 agosto sul canale Nove è in programma a partire dalle ore 21.25 il film dal titolo Il tredicesimo guerriero. E' una pellicola di azione del 1999, realizzata negli Stati Uniti grazie alla regia di John McTiernan e Micheal Crichton. Del cast fanno parte Antonio Banderas, Diane Venora, Omar Sharif. La trama. Ahmad viene nominato ambasciatore per essere esiliato. Si imbatte però in un gruppo di vichinghi. Nonostante siano di terre diverse, finisce per aiutarli nella difficile lotta contro i malvagi Wendol. Una battaglia che si rivela immediatamente drammatica e ovviamente senza esclusione di colpi. Sarà decisivo tredicesimo guerriero.